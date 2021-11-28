Иностранные туристы, как передает агентство ТАСС, вызвали столпотворение в аэропортах ЮАР

Причиной этого называют отмену рейсов одного из крупнейших международных перевозчиков – компании Qatar Airways. А также ограничения, которые вводят на полеты из ЮАР разные страны. Это связано с обнаруженным новым вариантом коронавируса, который уже получил название «омикрон». Местная пресса называет хаосом происходящее в крупнейших аэропортах Южноафриканской республики. В то же время большинство дипмиссий в стране пока не выступали с рекомендациями для своих граждан и сотрудников покинуть территорию ЮАР.