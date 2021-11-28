Израиль закрывает границы на две недели из-за новой разновидности коронавируса

Такое решение должны окончательно утвердить сегодня. В этом случае оно вступит в силу в ночь на понедельник. Израиль станет первой страной, которая полностью закроет въезд иностранцам в попытке сдержать новую мутацию вируса. Кроме тог, спецслужбам вновь разрешат отслеживать мобильные телефоны граждан, чтобы определить, кто из них мог контактировать с заразившимися. Ранее в Израиле выявили одного пациента с новой версией коронавируса, которую назвали «омикрон».
2021-11-28T03:04:23+03:00
2021-11-28T03:19:02+03:00
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03:04, 28 ноября 2021
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