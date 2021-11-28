Центральный матч 16-го тура чемпионата России по футболу пройдет сегодня в Москве

Столичный ЦСКА примет у себя лидера первенства, питерский «Зенит». Армейцы занимают сейчас 6-место в турнирной таблице. Игра начнется в 20:00. Также сегодня клуб «Нижний Новгород» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». А казанский «Рубин*» с московским «Динамо».
2021-11-28T02:06:59+03:00
2021-11-28T02:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 28 ноября 2021
* Михаил Рубин - физлицо, признанное иностранным агентом.
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