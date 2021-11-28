Великобритания вводит ряд мер в связи с сообщениями о новом варианте коронавируса

Те, кто приезжает из-за границы, должны будут сдавать тест и некоторое время провести в карантине. Ранее от них не требовали соблюдать самоизоляцию. В транспорте и магазинах вновь станет обязательным ношение масок. Власти также не исключают, что могут порекомендовать всем взрослым жителям королевства пройти ревакцинацию от коронавируса. В то же время для россиян и граждан еще ряда стран новые ужесточения ничего не меняют, отмечает агентство ТАСС. Граждане России по-прежнему обязаны сдать 3 теста и соблюдать карантин по прилете.
2021-11-28T02:06:26+03:00
2021-11-28T02:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 28 ноября 2021
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