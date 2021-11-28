Власти США, как пишет газета The Hill, пытается заблокировать новые санкции против проекта «Северный поток – 2»

Американский Госдепартамент пытается убедить демократов в Сенате отклонить поправку к оборонному бюджету страны, где говорится о запретительных мерах за участие в сертификации газопровода. Администрация президента США Джо Байдена, по словам источника издания, опасается действовать жестко, чтобы не вызвать недовольство Берлина, одного из важных союзников Вашингтона. Новых санкций пытаются добиться сенаторы-республиканцы.