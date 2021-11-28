Посольство России в США, по словам главы дипмиссии, столкнулось с кадровым голодом по вине американских властей

К концу января из страны должны будут уехать почти тридцать сотрудников с семьями, приводит агентство ТАСС слова Анатолия Антонова. По его словам, руководство США фактически выгоняет российских дипломатов. Он добавил, что также до сих пор не решена проблема с визами, более того, посол обвинил американскую администрацию в намеренном разделении семей дипломатов. Вашингтон, отметил Антонов, не изменил своего негативного отношения к Москве и рассматривает ее в качестве противника.
2021-11-28T02:05:03+03:00
2021-11-28T02:05:03+03:00
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02:05, 28 ноября 2021
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