Посольство России в США, по словам главы дипмиссии, столкнулось с кадровым голодом по вине американских властей

К концу января из страны должны будут уехать почти тридцать сотрудников с семьями, приводит агентство ТАСС слова Анатолия Антонова. По его словам, руководство США фактически выгоняет российских дипломатов. Он добавил, что также до сих пор не решена проблема с визами, более того, посол обвинил американскую администрацию в намеренном разделении семей дипломатов. Вашингтон, отметил Антонов, не изменил своего негативного отношения к Москве и рассматривает ее в качестве противника.