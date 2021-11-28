В Кемеровской области приостановлена поисковая операция в шахте «Листвяжная», где в четверг произошла авария

Причиной стало повышение уровня газа, сообщили в администрации региона. Как пояснила губернатор области Сергей Цивилев, концентрация окиси углерода в несколько раз превысила допустимые значения. В результате взрыва и пожара в шахте погибли более 50 человек, в том числе несколько спасателей, десятки пострадали. Накануне суд арестовал задержанных руководителей предприятия, а также инспектора сибирского управления Ростехнадзора.