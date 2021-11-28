В Кемеровской области приостановлена поисковая операция в шахте «Листвяжная», где в четверг произошла авария

Причиной стало повышение уровня газа, сообщили в администрации региона. Как пояснила губернатор области Сергей Цивилев, концентрация окиси углерода в несколько раз превысила допустимые значения. В результате взрыва и пожара в шахте погибли более 50 человек, в том числе несколько спасателей, десятки пострадали. Накануне суд арестовал задержанных руководителей предприятия, а также инспектора сибирского управления Ростехнадзора.
2021-11-28T02:03:58+03:00
2021-11-28T02:03:58+03:00
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02:03, 28 ноября 2021
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