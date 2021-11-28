Родственники ректора Московской высшей школы соц. и экономических наук просят допустить к нему гражданских медиков

Специалисты смогут оценить состояние здоровья Сергея Зуева, рассказали агентству ТАСС в ОНК Москвы. По словам правозащитников, родные Зуева просят провести консультацию с участием кардиолога, сосудистого хирурга и специалиста по УЗИ. Ранее арестованного перевели в СИЗО «Матросская Тишина» и поместили в медсанчасть для осмотра врачами. Незадолго до ареста ему провели операцию на сердце. Зуева обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделялись на проект «Учитель года». Он вины не признает. По этому делу также были арестованы еще несколько человек.