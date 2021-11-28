Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал участниц акции против домашнего насилия на сумму в 135 тысяч рублей

Четырех девушек задержали в четверг в центре города. В ожидании суда они провели две ночи в отделе полиции. По словам самих задержанных, которые приводит «Новая газета», в камерах не было матрасов, которые обязаны выдавать всем задержанным, им пришлось ночевать, лежа на своей верхней одежде. В ходе самой акции на набережной реки Мойки активистки прикрепили к женскому манекену распечатанные вырезки из новостей о насилии, надели на его голову венок и возложили цветы.
2021-11-28T01:05:20+03:00
2021-11-28T01:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 28 ноября 2021
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