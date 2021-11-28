Вооруженное столкновение произошло на границе Судана с Эфиопией

Источники агентства Reuters в Хартуме утверждают, что эфиопские военнослужащие напали на суданский пограничный пост. Погибли по меньшей мере шесть человек. Причины столкновения и другие обстоятельства не раскрывают. Два государства оспаривают принадлежность одного из приграничных районов. Перестрелки происходят на границе на протяжении последнего года, после обострения конфликта в эфиопской провинции Тыграй на севере страны.