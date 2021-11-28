Вооруженное столкновение произошло на границе Судана с Эфиопией

Источники агентства Reuters в Хартуме утверждают, что эфиопские военнослужащие напали на суданский пограничный пост. Погибли по меньшей мере шесть человек. Причины столкновения и другие обстоятельства не раскрывают. Два государства оспаривают принадлежность одного из приграничных районов. Перестрелки происходят на границе на протяжении последнего года, после обострения конфликта в эфиопской провинции Тыграй на севере страны.
2021-11-28T01:04:57+03:00
2021-11-28T01:04:57+03:00
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01:04, 28 ноября 2021
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