Россия с сегодняшнего дня ограничивает въезд для граждан стран Южной Африки, а также жителей Гонконга

Решение принято из-за того, что в этих регионах обнаружили новую мутацию коронавируса, которую уже назвали «омикрон». Россияне, которые прибывают из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус. Ранее решение ограничить въезд из государств юга Африки приняли ряд стран, в том числе США, Бразилия, страны Евросоюза и Персидского залива, а также Египет.
2021-11-28T01:04:30+03:00
2021-11-28T01:04:30+03:00
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01:04, 28 ноября 2021
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