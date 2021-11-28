Россия с сегодняшнего дня ограничивает въезд для граждан стран Южной Африки, а также жителей Гонконга

Решение принято из-за того, что в этих регионах обнаружили новую мутацию коронавируса, которую уже назвали «омикрон». Россияне, которые прибывают из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус. Ранее решение ограничить въезд из государств юга Африки приняли ряд стран, в том числе США, Бразилия, страны Евросоюза и Персидского залива, а также Египет.