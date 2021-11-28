Израиль закрывает въезд для иностранных граждан

Такие меры правительство приняло в связи с сообщениями о новом варианте коронавируса, который был обнаружен в Южной Африке. Как передает местный телеканал КАН, пока запрет будет действовать в течение двух недель, однако срок действия такой меры могут продлить. Запрещается въезд иностранцев по любым основаниям, в том числе туристических групп и бизнесменов. Также принято решение об обязательном карантине для прибывающих из-за границы, в том числе и вакцинированных.