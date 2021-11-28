Генсек НАТО и глава ЕК обсудят сегодня в Литве ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в Литве планируют обсудить ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией.

В ходе встречи, как говорит президент балтийской республики Гитанас Науседа, стороны обсудят возможные варианты влияния на белорусского правителя Александра Лукашенко, который, по мнению европейцев, виноват в развязывании гибридной войны на границе с Евросоюзом. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в течение нескольких недель штурмуют пропускные пункты Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. В Европе считают, что Минск использует своего национального туроператора для переправки мигрантов к границам ЕС. Ранее агентство Bloomberg писало, что российская авиакомпания «Аэрофлот» также помогает доставлять нелегалов к границам Европы, в связи с чем в Евросоюзе обсуждаются санкции в отношении перевозчика. Однако российские власти назвали эти обвинения абсурдными и сказали, что готовы доказывать свою правоту в суде.

Литва в середине ноября объявила о намерении возвести стену на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Такой же шаг намерены сделать и поляки.