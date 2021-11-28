Ректора Шанинки Сергея Зуева переводят из медчасти в больницу при СИЗО «Матросская тишина»

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи рассказал, что состояние Сергея Зуева ухудшилось, и его перевели под наблюдение медиков. Однако ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук нужна помощь по назначенному ранее лечению. Ее могут оказать только специалисты, в том числе кардиологи и профильные хирурги, которых при СИЗО нет. Так как Зуева арестовали сразу после операции, он не успел пройти реабилитацию. Его лечащих врачей просят пустить к нему. В СИЗО готовы содействовать, но нужно разрешение следователя. Решение должны принять уже на следующей неделе.

67-летний Сергей Зуев был арестован по обвинению в хищении 21 миллиона рублей при выполнении госконтрактов. Еще одним фигурантом в деле стала бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова. Уголовное преследование начали по заявлению Фонда новых форм развития образования, с которым были заключены эти контракты. Ракова курировала организацию пока работала в правительстве. Якобы именно она лоббировала выделение средств на работы, которые не выполнялись. Следствие также утверждает, что экс-чиновница и Сергей Зуев фиктивно трудоустраивали подчиненных Раковой в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Ущерб оценили в 20 миллионов рублей. Свою вину подозреваемые не признают.

Ранее члены Российской академии наук написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отпустить ректора Шанинки Сергея Зуева из СИЗО. Они указывали, что каждый день пребывания под арестом может представлять непосредственную угрозу его жизни.