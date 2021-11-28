ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового омикрон-штамма коронавируса

В ВОЗ считают, что источником появления омикрон-штамма коронавируса мог стать инфицированный пациент, который полностью не вылечился от предыдущего варианта COVID-19. Об этом сказала в интервью газете Financial Times глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. По ее словам, это одна из рассматриваемых гипотез. В настоящее время страны, где выявили новый штамм, готовятся отправить его образцы в агентства по биобезопасности по всему миру. Через две-три недели ученые получат результаты исследований эффективности существующих вакцин против «омикрона».