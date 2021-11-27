Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил Гран-при фестиваля в Онфлёре на северо-западе Франции

События киноленты разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Милана Агузарова, сыгравшая главную героиню, получила приз за лучшую женскую роль. Аналогичной награды удостоена Виктория Толстоганова за роль в драме Максима Дашкина «На дальних рубежах». Эта картина также отмечена специальным призом жюри фестиваля.

Всего в конкурсе, посвященному российскому кино, принимали участие семь лент. Жюри возглавляла известная швейцарская актриса и режиссер Марта Келлер.