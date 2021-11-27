Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парах на Гран-при в Сочи. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – второе, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — третье.

Золото, серебро и бронзу завоевали и российские одиночницы — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых соответственно. Все они вышли в финал серии Гран-при. При этом Валиева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ на этапе в Сочи, улучшила свои же достижения. Накануне она установила мировой рекорд в короткой программе.

Ранее россиянин Михаил Коляда занял второе место в соревнованиях одиночников, Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду.

Финал Гран-при состоится в Осаке с 9 по 12 декабря.