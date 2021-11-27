Великобритания ужесточает правила въезда в страну из-за появления нового штамма коронавируса – омикрон. Так, для всех станет обязательным ПЦР-тестирование. Новые меры анонсировал премьер-министр Борис Джонсон. Британские власти ужесточат контроль за использованием масок в магазинах и общественном транспорте, добавил премьер-министр. Повышенную бдительность Джонсон объяснил вероятностью передачи штамма омикрон даже между вакцинированными людьми.

В Великобритании, по данным Минздрава страны, выявили два случая заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Оба случая связаны между собой и с поездкой в Южную Африку.

Новый штамм обнаружен на этой неделе в ЮАР. Случаи заражения есть в Ботсване, Бельгии, Израиле, Гонконге, Германии и Чехии. ВОЗ счел омикрон угрозой, так как он может передаваться быстрее других штаммов, заражать уже переболевших и ослаблять действие вакцин.