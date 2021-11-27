В Ставрополье полиция изъяла тираж последнего выпуска «Открытой газеты»

Он был посвящен давлению полицейских на издание, а на первой полосе говорилось, что «коррупция на Ставрополье усилена людьми, которые носят погоны и торгуют должностными полномочиями». Об этом рассказала главный редактор газеты Людмила Леонтьева интернет-изданию «Медиазона*», которое российские власти считают СМИ-иноагентом. По ее словам, машину, перевозившую тираж, остановили утром на въезде в Ставрополь. В изъятии участвовали 15 человек, из них большая часть была в штатском. Задерживала машину спецрота из пяти сотрудников ГИБДД на машинах.

В ноябре учредителя газеты, сына Леонтьевой, арестовали на 11 суток, а за осень у них забрали три тиража газеты. Журналистка связала это с освещением конфликта в местном колхозе «Россия», который в газете называли «рейдерским захватом».

Сотрудники «Открытой газеты» писали, что 16 ноября полицейские пришли в редакцию и изъяли их компьютеры, сославшись на отсутствие маркировок о запрещенных организациях в старых выпусках. По словам Леонтьевой, силовики не приняли аргументы о том, что спорные выпуски были «десятилетней давности, а самый последний материал 2016 года» — тогда учредителем издания было другое юридическое лицо.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.