Великобритания ужесточает правила въезда в страну из-за появления нового штамма коронавируса – омикрон

Великобритания ужесточит правил въезда для туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Для всех въезжающих в страну будет введен обязательный ПЦР-тест. Путешественникам придется находиться на самоизоляции до получения его результата, сообщил премьер Борис Джонсон. Кроме того, по его словам, на фоне ситуации с COVID-19 власти страны решили сократить временной разрыв между второй и третей, так называемой бустерной, дозами вакцины. Ранее Минздрав Соединенного Королевства сообщил о выявлении двух случаев заражения новым штаммом омикрон. Оба случая связаны между собой и с поездкой в Южную Африку. Сейчас заболевшие находятся дома на самоизоляции. В городах, где они проживают, проведут дополнительное выборочное тестирование. Со вчерашнего дня Великобритания прекратила авиасообщение с шестью странами Африки.

Новый омикрон-штамм выявили на этой неделе в ЮАР. Случаи заражения есть в Ботсване, Бельгии, Израиле, Гонконге, Германии и Чехии. ВОЗ считает омикрон угрозой, так как он может передаваться быстрее всех существовавших ранее штаммов, заражать уже переболевших и ослаблять действие нынешних вакцин от коронавируса.

Профессор Сколтеха и Ратгерского университета, генетик Константин Северинов рассказал «Эху», что новый штамм коронавируса мог начаться с одного человека с запущенной формой заболевания. По словам Константина Северинова, опасность новой формы пока оценить трудно. Константин Северинов посоветовал россиянам заранее сделать прививку или ревакцинироваться, пока новый штамм не распространился по всему миру.