Поисковые работы на шахте «Листвяжная» вновь приостановлены из-за газовой обстановки под землей

При этом аварийные — идут круглосуточно, спасатели продолжают бурить скважины и закачивать азот, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области. На данный момент обследовано более 4 км выработок, предстоит пройти еще порядка 6,5 км.

Сегодня удалось обнаружить и поднять на поверхность тела еще пятерых погибших горняков. Сотрудниками компании они уже опознаны, родственникам предстоит это сделать позже. Всего поднято 11 тел. Жертвами аварии, которая произошла 25 ноября, стали 46 шахтеров и пятеро спасателей. 60 человек госпитализированы. Возбуждено два уголовных дела, арестованы пять человек — директор шахты, его заместитель и начальник участка, а также двое сотрудников Ростехнадзора. Никто из фигурантов не признал вины.

Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что взрыв в «Листвяжной» мог произойти из-за нарушений на производстве. Он добавил, что пятеро спасателей погибли из-за роста концентрации окиси углерода. Он отметил, что состояние выжившего тяжелое, но стабильное. Кроме того, в ходе поисков пострадали еще 15 сотрудников МЧС.

Папа Римский Франциск выразил соболезнования президенту РФ в связи с трагедией на шахте «Листвяжная», сообщила служба печати Святого престола.