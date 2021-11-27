Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заверил, что Россия не планирует военного вторжения на Украину, а вся дезинформация подобного рода исходит от структур США.
По словам Сергея Нарышкина, России следует сохранять выдержку и укреплять обороноспособность на фоне желания США подтолкнуть Украину к новому витку конфликта.
Директор СВР России Сергей Нарышкин заверил, что Россия не планирует военного вторжения на Украину
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заверил, что Россия не планирует военного вторжения на Украину, а вся дезинформация подобного рода исходит от структур США.