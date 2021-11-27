Директор СВР России Сергей Нарышкин заверил, что Россия не планирует военного вторжения на Украину

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заверил, что Россия не планирует военного вторжения на Украину, а вся дезинформация подобного рода исходит от структур США.

По словам Сергея Нарышкина, России следует сохранять выдержку и укреплять обороноспособность на фоне желания США подтолкнуть Украину к новому витку конфликта.