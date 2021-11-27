Президент Украины Владимир Зеленский пообещал изучить возможность о введении запрета или ограничения на въезд в страну россиянам. Этот вопрос «требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», говорится в ответе Зеленского на электронную петицию с таким призывом, которая размещена на сайте главы государства.

Президент уже направил ее премьер-министру, секретарю Совета нацбезопасности и обороны и главе Службы безопасности Украины. Они должны проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан России потребностям обеспечения безопасности страны и защиты национальных интересов.

Автором инициативы выступил бывший глава одесской ячейки «Правого сектора*» (запрещенной в России экстремистской организации), а также фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко. Петиция набрала более 25 тысяч подписей, что обязывает главу государства дать на нее ответ.

* Украинская организация «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещённая в России.