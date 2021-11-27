В Ростехнадзоре сообщили о существовании нескольких версий аварии на шахте в Кузбассе

Озвученная ранее о том, что причиной взрыва и задымления стал резкий выброс метана, является лишь одной из них, сказал РБК официальный представитель ведомства Андрей Виль, не раскрыв других возможных причин. По его словам, все версии проверит комиссия по техническому расследованию причин аварии.

Ранее заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, как и Трокман, указывал, что причиной аварии на шахте мог стать взрыв метана, «обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар». До этого источник «Интерфакса» говорил, что взрыв произошел в вентиляционном штреке, после чего начался пожар. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писало, что взрыва не было, а дым распространился по вентиляции после того, как загорелась угольная пыль.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате погибли 46 шахтеров и пять спасателей. По информации Минздрава, 60 пострадавших госпитализированы.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Арестованы пять человек. Свою вину они не признают.