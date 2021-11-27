Ян Непомнящий и Магнус Карлсен завершили вничью вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Карлсон играл белыми фигурами, Непомнящий — черными. Первая встреча также завершилась вничью. Следующая игра состоится 28 ноября. Она будет состоять из 14 партий. В случае итоговой ничьей предусмотрено еще несколько партий с укороченным контролем времени.

30-летний Магнус Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Он трижды защищал свой титул в 2014, 2016 и 2018 годах.