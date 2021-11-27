Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил орфографии

Открытое письмо к Минпросвещения с требованием отозвать проект подписали 25 членов комиссии. По их словам, в проекте искажено как теоретическое введение к справочнику, так и разделы самих правил. Более того, в проект не вошли правила написания аббревиатур и графических сокращений, правила употребления небуквенных знаков, а также другие разделы. Эксперты добавили, что авторы проекта опустили содержательные примечания и исключения или вставили их в текст без оговорок, что может привести к неправильному написанию слов.

Проект новых правил русской орфографии был опубликован 9 ноября на портале проектов нормативных правовых актов. Его авторы отметили, что орфографические правила русского языка в последний раз были утверждены более 60 лет назад, а за это время в языке появились новые слова и конструкции, чье написание пока не регламентировано.