Суд Петербурга оштрафовал четверых участниц акции против домашнего насилия. Леля Нордик, Полина Титова, Марина Ширяева и Марина Сингх суммарно должны выплатить 135 тысяч рублей. Об этом сообщает в твиттере правозащитный проект «Апология». Троих девушек признали виновными в организации несогласованного публичного мероприятия, еще одну в повторном нарушении законодательства о митингах. В ожидании суда все они провели две ночи в отделе полиции. По словам Лели Нордик, силовики забрали у них паспорта и пытались заставить чистить руками пол автозака после того, как лепестки цветов из их букетов осыпались.

Акция прошла 25 ноября на набережной реки Мойки. Ее посвятили международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Активистки прикрепили на женский манекен распечатанные вырезки из новостей о насилии, надели на его голову венок и возложили цветы.