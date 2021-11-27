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20:02, 27 ноября 2021

Сергея Зуева переводят в больницу при СИЗО «Матросская тишина»

Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева переводят в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Состояние его здоровья ухудшилось, сообщил «Эху» посетивший Зуева член общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

67-летний Зуев был задержан 12 октября по делу о хищении средств Минпросвещения. Сначала он находился под домашним арестом, но в ноябре суд его отправил под стражу, несмотря на проведенную операцию на сердце. На этой неделе он находился в медсанчасти «Матросской тишины». Своей вины он не признает


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