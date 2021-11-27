Тела пятерых горняков, поднятых сегодня на поверхность из аварийной шахты «Листвяжная», опознаны сотрудниками компании

Родственники смогут это сделать позднее, в удобное для них время, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, назвав фамилии погибших.

По данным МЧС, горноспасатели обследовали более 4 км выработок, предстоит пройти еще порядка 6,5 км. На данный момент сделать это не позволяет газовая обстановка в шахте. При этом аварийные работы не останавливаются. Одно отделение спасателей остается под землей для откачки воды.

Авария на шахте произошла утром 25 ноября. Погиб 51 человек, 60 госпитализированы, еще 12 лечатся амбулаторно. Возбуждено уголовное дело, по которому задержаны пять человек — директор шахты, его первый заместитель, начальник участка и два главных госинспектора Ростехнадзора. Сегодня по решению суда все они арестованы на два месяца. Никто из фигурантов вину не признал.