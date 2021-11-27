Российские пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин вышли в финал серии Гран-при. На этапе Гран-при в Сочи Мишина и Галлямов заняли первое место, показав по сумме короткой и произвольной программ результат 226,98 балла, Павлюченко и Ходыкин стали вторыми (212,59). Третью позицию заняли россияне Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193 58).