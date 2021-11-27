В России утвердили правила определения «границы бедности». Новый показатель решили ввести в связи с тем, что с этого года используется другая модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, уточнили в Минтруде. По данным ведомства, начальное значение «границы бедности» будет определяться на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. В целом по России «границу бедности» будут рассчитывать ежеквартально, а по регионам — каждый год.