В России утвердили правила определения «границы бедности». Новый показатель решили ввести в связи с тем, что с этого года используется другая модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, уточнили в Минтруде. По данным ведомства, начальное значение «границы бедности» будет определяться на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. В целом по России «границу бедности» будут рассчитывать ежеквартально, а по регионам — каждый год.
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