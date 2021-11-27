Двух профессоров ВШЭ, которые, со слов студентов, критиковали состояние законности и права в России, уволили из вуза

Двух профессоров Высшей школы экономики, Геннадия Есакова и Сергея Пашина, которые, со слов студентов, критиковали состояние законности и права в России, уволили из вуза, передает интернет-здание «Сота».

Бывший федеральный судья в отставке Сергей Пашин сообщил «Эху», что продолжит работу в Высшей школе экономики до 24 декабря. Причины ухода Сергей Пашин не назвал.