В Ставрополье задержали главного редактора местного издания «Открытая газета» Людмилу Леонтьеву

Машину, в которой она находилась, остановили на въезде в город около 11 утра. Сотрудники полиции изъяли тираж газеты, находившийся в автомобиле. С тех пор журналистка не выходит на связь, сообщает проект «ОВД-Инфо*», признанный в России иноагентом, со ссылкой на корреспондента Фонда защиты гласности* Ольгу Васильеву. Это третий раз, когда силовики изымают тираж «Открытой газеты» и задерживают ее руководство.
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