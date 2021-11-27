В Ставрополье задержали главного редактора местного издания «Открытая газета» Людмилу Леонтьеву

Машину, в которой она находилась, остановили на въезде в город около 11 утра. Сотрудники полиции изъяли тираж газеты, находившийся в автомобиле. С тех пор журналистка не выходит на связь, сообщает проект «ОВД-Инфо*», признанный в России иноагентом, со ссылкой на корреспондента Фонда защиты гласности* Ольгу Васильеву. Это третий раз, когда силовики изымают тираж «Открытой газеты» и задерживают ее руководство.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. "Фонд защиты гласности" - НКО, признанное иностранным агентом.