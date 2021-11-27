Спикер Госдумы Володин пообещал изучить все комментарии пользователей телеграма под его постом о введении QR-кодов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал изучить все комментарии пользователей телеграма под его постом о введении QR-кодов. Он признал, что одному с таким объемом справиться не получится, поэтому он намерен организовать работу своих помощников. Об этом Володин написал в новом посте. Он также отметил, что в будущем продолжит использовать социальные сети для получения обратной связи от граждан.

Пост Володина собрал свыше 600 тысяч комментариев. Большинство авторов высказывают резко отрицательное отношение к возможному введению QR-кодов в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сказал, что в Кремле не намерены анализировать комментарии пользователей к посту Володина.