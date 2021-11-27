Завод боеприпасов в Дзержинске возобновил работу после утренних взрывов

Технологические цепочки были остановлены лишь временно, сообщили в руководстве предприятия, где сегодня произошло сразу несколько взрывов и возник пожар. Ему присвоили третий ранг сложности. Огонь охватил площадь более чем в полсотни квадратных метров. Но уже после обеда спасателям удалось полностью его потушить. Эпицентром взрывов, по данным экстренных служб, стал цех по производству октогена. Погибших нет, но травмы получили два человека. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Работу на заводе возобновили, несмотря на то, что только днем в МЧС не исключали, что на территории предприятия все еще могут находиться взрывчатые вещества. Как утверждают местные власти, качество воздуха в Дзержинске не пострадало, радиационной фон тоже остается на безопасном уровне. Ростехнадзор намерен созвать комиссию для расследования причин произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Максимальное наказание по ней — 7 лет лишения свободы.