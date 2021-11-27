Горняки шахты «Листвяжная» в Кемеровской области рассказали РБК о многочисленных нарушениях в забое

Горняки, работавшие на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, рассказали изданию РБК о многочисленных нарушениях в забое. По их словам, об опасной ситуации на шахте было известно еще до взрыва.

Шахтеры сегодня поделились с РБК фотографиями приборов, которые им выдавали на производстве. Работники получали газоанализаторы, которые не показывали превышения по метану. По словам экспертов, датчики на аппаратах были специально заклеены скотчем и бумагой, чтобы реальные показатели концентрации опасного газа были ниже. Шахтеры говорят, что это нормальная практика для забоев, так как в случае, если метан в воздухе превышает определённый процент, то автоматика останавливает все производство. Как они уверяют, начальство об этом знало, однако никаких действий не предпринимало. Шахтеры объясняют, что уволиться с работы не могли, так как в регионе это чуть ли не единственная возможность заработка. Горняки рассказали также о нарушениях техники безопасности в самой шахте. Под землю иногда отправляли одного человека, вместо положенных двух-трех. А в случае аварии, по словам одного из них, эвакуироваться и спастись было практически невозможно. Первые полтора часа после происшествия, по их данным, на месте никого не было, в том числе сотрудников МЧС. Одноразовые «самоспасатели» работали всего 10 минут вместо положенных 5 часов. В холдинге «СДС-Уголь», которому принадлежит «Листвяжная», комментировать претензии не стали.

Сегодня Кемеровский суд арестовал нескольких фигурантов дела. Троих начальников производства, а также двух сотрудников Ростехнадзора.