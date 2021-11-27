Президент Чехии, госпитализированный из-за положительного теста на коронавирус, выписан на амбулаторное лечение

Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный из-за положительного теста на коронавирус, выписан на амбулаторное лечение. Он направился в свою загородную резиденцию, сообщило чешское телевидение. Отмечается, что у привитого недавно третьей дозой вакцины главы государства, заболевание протекает бессимптомно. Земана поместили в Центральный военный госпиталь в Праге в четверг спустя всего несколько часов, после выписки оттуда. Там он находился с начала октября в связи с тяжелым хроническим заболеванием.