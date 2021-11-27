Суд Москвы арестовал на 2 месяца 19-летнего жителя столицы, который помочился на стенд с портретом ветерана

Измайловский суд Москвы арестовал на два месяца 19-летнего жителя столицы, который помочился на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны. Фотографии он выложил в сторис своего инстаграма. После того, как на них обратили внимание СМИ и пользователи интернета, правоохранительные органы начали его поиски и завели дело об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. После задержания москвич извинился за свой поступок.
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