В Москве от муковисцидоза умерла девочка из Нижнего Новгорода, которой местные власти не успели выдать препарат

В Москве умерла страдающая от муковисцидоза 10-летняя Ева Воронкова из Нижнего Новгорода, которой местные власти не успели выдать необходимый препарат. Об этом сообщила в фейсбуке директор благотворительного фонда «Кислород» Майя Сонина.

В сентябре суд обязал областной Минздрав выдать Воронковой не зарегистрированное в России лекарство «Трикафта». Соответствующее решение также вынес консилиум Российской детской клинической больницы. По словам Сониной, власти должны были обеспечить ребенка препаратом в феврале будущего года. Уже в ноябре самочувствие девочки ухудшилось, она перестала вставать с кровати.