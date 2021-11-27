На Путина, как утверждает Bloomberg, всё больше влияют сторонники жёсткого внешнеполитического курса

На президента Владимира Путина, как утверждает агентство Bloomberg, всё больше влияют сторонники жёсткого внешнеполитического курса. Это может подтолкнуть Россию начать войну с Украиной. При этом источники, близкие к Путину, утверждают, что он делать этого не намерен.

Коронавирус и разочарование в Западе вынудили президента отгородиться от сторонников диалога с США и ЕС в своём окружении. Об этом рассказали агентству Bloomberg источники, близкие к российскому руководству. По словам одного из них, Владимир Путин всё больше полагается на тех, кто выступает за жёсткую внешнюю политику. Под их влиянием он теперь воспринимает отпор как единственный язык, который понимает Запад, рассказал собеседник. Впрочем, никаких имён так называемых «ястребов», которые подталкивают Путина жёстче действовать в отношении Украины и противостоять Западу и НАТО источники Bloomberg не назвали. Переброска военных и техники к границе с Украиной держит Запад в напряжении, но несмотря на предупреждения США и звонки лидеров Франции и Германии, Путин политику не меняет. При этом президент и сторонники жёстких мер из его окружения осознают, что попытки захвата украинских территорий обречены на провал и приведут к более ощутимым санкциям, сказали агентству люди, близкие к российскому руководителю. Источники агентства также отметили, что Путин искренен, когда говорит, что Россия не планирует вторжения на Украину. Однако в Кремле считают, что жёсткий подход к Западу работает. Генсек НАТО вчера предостерёг Россию от возможного вторжения на Украину. По словам Йенса Столтенберга, если это произойдёт российским властям «придётся заплатить высокую цену».

Министры иностранных дел стран НАТО намерены обсудить во вторник в Риге концентрацию российских сил у границы с Украиной.