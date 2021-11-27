Все пятеро подозреваемых по делу о взрыве в шахте «Листвяжная» арестованы на два месяца

Такое решение сегодня принял кемеровский суд. Среди фигурантов трое руководителей шахты, остальные – инспекторы Ростехнадзора. Их обвиняют в нарушении правил безопасности и халатности. Дела объединили в одно производство. По версии следствия, директор и его подчиненные знали об опасной концентрации метана в помещениях, но скрывали, что туда не попадает достаточное количество воздуха. Сами подсудимые отмечали, что никаких жалоб не получали. Инспекторы Ростехнадзора нарушений не заметили и одобрили дальнейшую эксплуатацию шахты накануне аварии. Взрыв произошел 25 ноября. На момент происшествия там находилось около 300 человек, большинство из них успели эвакуироваться. Однако около полусотни оказались под завалами. Все они признаны погибшими, включая спасателей. Людей искали на протяжении нескольких часов после аварии. Однако затем операцию прекратили из-за опасности еще одного взрыва. Спустя сутки поиски продолжились, после того, как эксперты зафиксировали снижение концентрации метана в шахте. Пока до эпицентра взрыва спасатели не добрались. Они разделились на несколько бригад и составляют безопасный маршрут. Уточнялось, что все системы внутри шахты вышли из строя, поэтому невозможно предсказать, что там находится сейчас. Поиски планируется продолжать круглосуточно.

Президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах аварии, «чтобы ничего подобного в будущем не происходило». В Кузбассе объявлен траур по 28 ноября.