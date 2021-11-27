Сразу в нескольких странах Европы сегодня зафиксировали случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон»

Очагом распространения «омикрона» является Южная Африка. Там количество заражений, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, стремительно растет практически во всех провинциях. Только сегодня стало известно сразу о 50 инфицированных. Вместе с тем, очередная мутация коронавируса была привезена туристами и в Европу. Менее часа назад стало известно, что два случая заражения выявили в Великобритании. В Германии и Чехии также есть заражённые новым штаммом. Единичные случаи зафиксировали в Гонконге и Израиле. Туристы, по данным врачей, вернулись из ЮАР, а также из Египта. Сейчас эти люди изолированы. В Нидерландах «омикрон» выявили у 15 человек, прилетевших с юга Африки. Эксперты отмечают, что в новом штамме очень много мутаций, они могут проникать в клетки человека, даже несмотря на вакцинацию. Власти некоторых стран тут же полностью прекратили авиасообщение с Африкой. Среди тех, кто уже ввел эту меру, — Британия, Турция, Канада, Австралия, Бразилия, Арабские Эмираты, США, Израиль и Египет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала временно не посещать южные страны Африки. Перевод телеканала Евроньюс.

Урсула фон дер Ляйен также попросила всех невакцинированных европейцев пройти процедуру как можно скорее. Вместе с тем власти Южно-Африканской республики считают избыточной мерой прекращение авиасообщения с рядом государств в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения страны Джо Паахла.

Центр по предотвращению и контролю заболеваний ЕС выпустил доклад, в котором объявил об очень высоком риске, который представляет новая вариация коронавируса.

Директор Оксфордской группы по вакцинам, один из разработчиков препарата AstraZeneca Эндрю Поллард сомневается в дальнейшем развитии пандемии из-за нового штамма коронавируса. Поллард также отметил, что поставки вакцины AstraZeneca в разные страны спасли уже очень много жизней.

В России пока случаев заражения новым штаммом коронавируса не выявлено. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, специалисты сейчас проверяют российские вакцины на эффективность против омикрона. Российские власти неоднократно призывали соотечественников вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риск заражения себя и близких. Тем не менее, число сделавших прививку еще далеко от уровня иммунизации, определенного властями в 70-80%. Многие предпочитают купить фальшивый сертификат. Сегодня в РПЦ призвали наказывать таких граждан по закону. Об этом в телеэфире говорил митрополит Иларион. Он добавил, что использование поддельных сертификатов о вакцинации является в высшей степени безнравственным.