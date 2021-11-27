16-летний юниор сборной России по хоккею Валентин Родионов умер после травмы. Как сообщает пресс-служба клуба «Динамо», он получил ее в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

Инцидент произошел 21-го ноября. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской больницы, где ему провели операцию.

Все завтрашние матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Родионове.