Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи в танцах на льду. Таким образом они вышли в финал серии, который состоится в Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее сообщалось, что в финал серии выходит и одиночник Михаил Коляда.