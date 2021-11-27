Авиакомпания «Иракские авиалинии» отменила завтра вывозной рейс для находящихся в Белоруссии мигрантов

Авиакомпания «Иракские авиалинии» отменила запланированный на завтра вывозной рейс для находящихся в Белоруссии иракских мигрантов. При этом она запланировала новую дату вывоза соотечественников на 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба минского аэропорта. Там добавили, что 30-го числа ожидается еще один самолет «Иракских авиалиний», который доставит беженцев в Эрбиль.

Самолеты «Иракских авиалиний» совершили уже два рейса из Минска вечером в четверг и в ночь на пятницу. На родину вернулись более 400 мигрантов.