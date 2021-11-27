Международный «Красный крест» начал сбор средств на помощь мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе. Как сообщил ТАСС глава представительства организации в России и Белоруссии Джон Энтсвил, всего планируется собрать более 10 миллионов долларов.
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