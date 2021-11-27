В РПЦ выступили против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей. Как заявил в телеэфире глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, суррогатное материнство церковью не одобряется и не благословляется. Ранее за выдачу материнского капитала отцам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, выступила правительственная комиссия по законотворческой деятельности.