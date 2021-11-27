В Великобритании выявлены первые два случая заражения штаммом коронавируса омикрон

Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного королевства Саджид Джавид. Оба инфицированных отправлены на изоляцию. По словам министра, в так называемый «красный лист» стран, посещение которых ограничено, добавлены, помимо ЮАР, в которой выявлен новый штамм, Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия.