В РПЦ призвали наказывать за покупку и продажу поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он добавил, что использование поддельных сертификатов является в высшей степени безнравственным поступком.