Глава Центра им. Гамалеи Гинцбург сообщил, что назальной вакциной от коронавируса привились дети сотрудников центра

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальной вакциной от коронавируса привились дети сотрудников центра. В интервью РИА «Новости» он рассказал, что привился и сам. Никаких негативных последствий у детей, по словам Гинцбурга, не было. В октябре Центр Гамалеи получил разрешение на второй этап испытаний назальной вакцины. Гинцбург считает, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей. 24 ноября назальную вакцину получил президент России.